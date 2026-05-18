Пожар на месте крушения истребителей в США потушен

Пожар на американской военной базе, где во время авиашоу произошло столкновение двух истребителей, локализован.
Как сообщает командование базы, дислоцированной в городе Маунтин-Хоум, пожар на месте происшествия локализован.
«Экипажи, участвовавшие в инциденте, в стабильном состоянии», — отмечается в заявлении.
Ранее сообщалось о крушении двух палубных истребителей, произошедшем во время авиашоу в штате Айдахо.
До этого американский штурмовик A-10 Thunderbolt II потерпел крушение в районе Ормузского пролива.