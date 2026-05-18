Пожар на месте крушения истребителей в США потушен

Пилоты столкнувшихся в Айдахо истребителей находятся в стабильном состоянии.

Источник: Аргументы и факты

Пожар на американской военной базе, где во время авиашоу произошло столкновение двух истребителей, локализован.

Как сообщает командование базы, дислоцированной в городе Маунтин-Хоум, пожар на месте происшествия локализован.

«Экипажи, участвовавшие в инциденте, в стабильном состоянии», — отмечается в заявлении.

Ранее сообщалось о крушении двух палубных истребителей, произошедшем во время авиашоу в штате Айдахо.

До этого американский штурмовик A-10 Thunderbolt II потерпел крушение в районе Ормузского пролива.

