В Приморье при ночном пожаре в двухквартирном доме погибли два человека

18 мая в 04:34 утра в селе Верхний Перевал Пожарского муниципального округа загорелся двухквартирный частный дом. Огонь разгорался быстро, и когда пожарные прибыли на место, здание уже было объято пламенем. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.
В ходе тушения спасатели обнаружили внутри тела двух человек — женщины и мужчины. Личности погибших пока не установлены.
Площадь возгорания составила около 85 квадратных метров. Сейчас дознаватели МЧС проводят проверку: выясняют причину возгорания и все обстоятельства трагедии.
Спасатели в очередной раз напоминают жителям частных домов: проверяйте проводку, не оставляйте включенными обогреватели на ночь, установите пожарные извещатели — они стоят недорого, но могут спасти жизнь.