Жительница Владивостока получила 11 лет колонии за покушение на сбыт килограмма наркотиков

Суд во Владивостоке вынес приговор 48-летней жительнице города, признанной виновной в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Решение принято с учётом позиции прокуратуры Фрунзенского района и вердикта коллегии присяжных заседателей, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморья.
«Суд назначил виновной наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафа в размере 200 тыс. рублей», — говорится в сообщении.
По данным следствия, в январе 2022 года в Москве был задержан участник организованной преступной группы, планировавшей пересылку крупной партии наркотиков во Владивосток. Для раскрытия всей цепочки соучастников оперативники заменили содержимое на муляж, спрятав его в корпусе массажёра для ног. Под контролем правоохранителей посылку отправили адресату — женщине, действовавшей по указанию «куратора» ОПГ.
Получив посылку в пункте выдачи курьерской службы, подсудимая перевезла её домой с намерением впоследствии сбыть на территории Приморья. Однако преступление не было доведено до конца: сотрудники правоохранительных органов задержали её до реализации плана.
При обыске в её квартире также были обнаружены остатки другой партии наркотиков, приобретённой ещё весной 2021 года и использовавшейся для сбыта по поручению той же преступной группы.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Отметим, что в марте на заседании краевой антинаркотической комиссии Приморья подведены итоги работы по противодействию незаконному обороту наркотиков. Как доложил руководитель аппарата комиссии Виктор Старовойтенко, более чем на 6% снизилось количество лиц, совершивших наркопреступления. Также почти на 17% стало меньше административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом запрещённых веществ.