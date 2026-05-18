Жительница Владивостока получила 11 лет колонии за покушение на сбыт килограмма наркотиков

По данным следствия, в январе 2022 года в Москве был задержан участник организованной преступной группы, планировавшей пересылку крупной партии наркотиков во Владивосток. Для раскрытия всей цепочки соучастников оперативники заменили содержимое на муляж, спрятав его в корпусе массажёра для ног. Под контролем правоохранителей посылку отправили адресату — женщине, действовавшей по указанию «куратора» ОПГ.