В ДТП с транспортом лесоохраны в Хабаровском крае ранены 8 человек

В Хабаровском крае гусеничный транспортер лесоохраны попал в аварию, когда ехал тушить пожар в Санболийском лесничестве. В ДТП пострадали восемь человек, передает ИА «Хабаровский край сегодня».
Авария произошла накануне, 17 мая, на 154 км дороги «Комсомольск-на-Амуре — Чегдомын». Транспортер двигался по гравийной дороге со стороны поселка Дуки. 61-летний водитель не справился с управлением и съехал в левый кювет.
Пострадали 8 человек, которые находились в транспортном средстве.
— Четверо пострадавших доставлены в больницу Хабаровска бортом санавиации, — сообщили в Госавтоинспекции Хабаровского края.
