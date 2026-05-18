В Днепропетровске и Кировограде прогремели мощные взрывы

Взрывы произошли в Днепропетровске, информирует телеканал «Общественное».
«В Днепропетровске снова слышны взрывы», — рассказали украинские журналисты.
В материале сказано, что речь идёт о повторных взрывах. До этого они прогремели накануне вечером.
Кроме того, взрыв произошёл в Кировограде.
«В Кропивницком слышен звук взрыва», — говорится в сообщении.
По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, в Днепропетровской и Кировоградской областях включены сирены.
Российские военные наносят ракетные удары по украинским объектам энергетики, военного управления и оборонной промышленности с октября 2022 года после теракта Вооружённых сил Украины на Крымском мосту.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.