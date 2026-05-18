Поиски семьи Усольцевых в Красноярском крае можно проводить лишь с БПЛА

Поиски пропавшей семьи Усольцевых в Красноярском крае могут вестись лишь точечно — с применением беспилотника. Об этом рассказала РИА «Новости» представительница поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду.

По её словам, участие добровольцев в совместных выездах с экстренными службами сейчас допустимо только при использовании коптера. Проведение масштабных наземных поисковых мероприятий с привлечением большого числа волонтёров на данный момент не осуществляется.

Ранее Life.ru писал, что за два дня спасатели обследовали новые участки леса в поисках Усольцевых, однако результата это не принесло. Работы по поиску трёх человек ведутся в районе деревни Кутурчин. Спасатели Красноярского поисково-спасательного отряда продолжают обследовать труднодоступные участки местности. В первый день операции специалисты прошли по склонам горных районов и проверили несколько курумников на высоте около тысячи метров. Также были изучены участки вдоль троп и спуски вниз по склону.

