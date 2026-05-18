Мать погибшего бойца СВО из Приморья мошенники обманули на 9,6 миллионов рублей

Для оформления медали не хватало якобы только СНИЛСа, который «представитель военного ведомства» попросил собеседницу назвать. Женщина, не подозревая обмана, предоставила эту информацию. По коду, который якобы являлся кодом бланка заявления на награду, она получила по электронной почте письмо с изображением медали и удостоверения к ней. Но фото было подозрительным, так как содержало нецензурную надпись. Тогда женщина поняла, что на связи с ней были мошенники.