Мать погибшего бойца СВО из Приморья мошенники обманули на 9,6 миллионов рублей

Очередной жертвой мошенников стала 47-летняя мать бойца, погибшего в зоне СВО, проживающая в Дальнереченске. Она получила выплату за сына и решила на эти средства приобрести квартиру для остальных детей.
Для подбора квартиры женщина обратилась к риэлтору, который, как казалось, был специалистом проверенным — его рекомендовала женщине сестра, которая уже пользовалась его услугами. Когда жильё было выбрано, оформление сделки по непонятным для покупательницы причинам стало затягиваться, несмотря на все её усилия по ускорению процесса.
Потом женщине позвонил неизвестный мужчина, который уточнил, получила ли она все выплаты за погибшего сына. И спустя месяц после заключения предварительного договора купли-продажи ей позвонили уже якобы из военного ведомства с известием, что погибшему молодому человеку назначена посмертно награда по инициативе губернатора. Собеседник продиктовал паспортные данные женщины для сверки — информация оказалась верной.
Для оформления медали не хватало якобы только СНИЛСа, который «представитель военного ведомства» попросил собеседницу назвать. Женщина, не подозревая обмана, предоставила эту информацию. По коду, который якобы являлся кодом бланка заявления на награду, она получила по электронной почте письмо с изображением медали и удостоверения к ней. Но фото было подозрительным, так как содержало нецензурную надпись. Тогда женщина поняла, что на связи с ней были мошенники.
Она собралась обратиться в полицию, но ей позвонила девушка, назвавшаяся сотрудницей портала «Госуслуги», и заявила, что со счёта женщины была попытка перевода на счёт мужчины, находящегося в розыске за сотрудничество с ВСУ; перевод был заблокирован, как и все её счета.
Следующий звонок, о котором собеседницу предупредила «сотрудница портала государственных услуг», поступил от человека, представившегося «капитаном Б» из силовых структур и заявившего, что женщина тоже стала подозреваемой в финансировании ВСУ и ей грозит наказание в виде длительного лишения свободы. В качестве доказательства «капитан» воспроизвёл запись, на которой «подозреваемая» диктовала СНИЛС якобы для оформления военной награды за погибшего сына.
Для снятия статуса подозреваемой женщине предложили позвонить в Центробанк и продиктовать определённый текст, который должен был подтвердить её непричастность к переводу. Женщина была слишком напугана, чтобы воспринимать информацию критически, и согласилась на это условие. Ей объяснили принципы работы банка и «способы защиты счёта», рекомендовали установить приложение для безопасности (на самом деле — вредоносное) и получили от неё информацию о предстоящей сделке с квартирой.
На следующий день психологическое давление продолжилось: в ходе очередного телефонного разговора представитель силовой структуры настоял, чтобы женщина докладывала в ведомство обо всех своих перемещениях и приобрела для этих целей новый телефон и новую SIM-картой, используя старое устройство только для общения с семьёй. После этого разговора в тот же день женщине позвонил её старший сын и сообщил, что его банковскую карту заблокировали.
Женщина выполнила указания силовиков, а также решила обратиться в банк, чтобы узнать причины блокировки карты сына. Но «силовики», поддерживавшие с ней постоянную связь, запретили ей делать это, настояв на предварительном обращении в банк по предложенному ими номеру. Там женщине велели обращаться в отделение банка очно. Визит в банковский офис и разблокировка счёта прошли успешно, но мошенники убедили женщину, что по условиям Центробанка ей необходимо «обновить» счет для очистки от информации о переводе средств спонсору ВСУ.
Для этого требовалось снять со счетов все накопления и деньги за квартиру внести в виде наличных, что требовало внесения соответствующих изменений в договор купли-продажи. В агентстве недвижимости, сопровождавшем сделку, клиентке отказали в этом, но отказ женщину не смутил, тем более что «кураторы из военного ведомства» продолжали настаивать.
В банке женщина запросила выдачу 7 400 000 рублей наличными. Кассир предупредил её, что ситуация похожа на реализацию мошеннической схемы, и убеждал клиентку деньги на счету не трогать. Но способность критически оценивать ситуацию к женщине ещё не вернулась, наличность она забрала и, продолжая следовать указаниям «из ведомства», передала деньги «на экспертизу», встретившись с «сотрудником спецслужбы» в назначенном месте. Затем её попросили обналичить и передать на экспертизу ещё 2 200 000 рублей.
Очередным шагом было требование к женщине оформить на себя кредит на 5 миллионов, чтобы аннулировать кредит, который якобы оформили на неё мошенники. В это она уже не поверила, осознав, что мошенники в этой ситуации — те самые представители военного ведомства во главе с «капитаном Б».
Дальнереченским межмуниципальным отделом полиции Приморья возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Ущерб потерпевшей составил 9 600 000 рублей.