Девушку унесли на носилках со смотровой площадки в Бурабае из-за травмы

В Акмолинской области, Бурабайском районе, на пульт 112 поступило сообщение о девушке 1998 года рождения. Она поднялась на смотровую площадку и повредила ногу, из-за чего не смогла самостоятельно спуститься.
К месту происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС совместно с представителями Государственного национального природного парка «Бурабай».
Спасатели аккуратно сопроводили пострадавшую вниз с труднодоступного участка и передали бригаде скорой медицинской помощи для осмотра.
МЧС напоминает о необходимости соблюдать осторожность на туристических маршрутах и смотровых площадках, особенно на участках со сложным рельефом.