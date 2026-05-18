Частный дом и две бытовки сгорели в Хабаровске и пригороде

В Хабаровском крае за сутки пожарные подразделения выезжали на 37 возгораний. Свежую сводку опубликовало ГУ МЧС России по региону.
Три возгорания произошли в жилом секторе. Кроме того, спасатели 24 раза реагировали на палы сухой растительности — в пожароопасный сезон такие вызовы остаются одними из самых частых и могут быстро перерасти в угрозу для домов, дач и хозяйственных построек.
В Хабаровске пожар произошёл на улице Весенней. В деревянном частном доме загорелась крыша, огонь прошёл 50 квадратных метров. С пламенем бойцы МЧС справились за 2 часа 28 минут, пострадавших нет.
Ещё один серьёзный вызов поступил из пригородного села Тополево. На улице Прогрессивной огонь охватил два металлических вагончика-бытовки и деревянную пристройку, площадь пожара составила 120 квадратных метров. Этот пожар удалось потушить за 40 минут, никто не пострадал.
Причины обоих возгораний сейчас устанавливают дознаватели МЧС России.