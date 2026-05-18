Походник Кулеш раскрыл детали новых поисков Усольцевых в тайге

Два дня новых поисков пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не принесли результатов. Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru рассказал, что осложняет поиски.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка недалеко от поселка Кутурчин и больше не вернулись.
Их машина так и осталась стоять на окраине поселка, где они в последний раз ее оставили. За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остается версия о несчастном случае.
15 мая в красноярском поисково-спасательном отряде «Спасатель» сообщили, что провели поиски пропавших Усольцевых. На следующий день поисковые мероприятия продолжились, однако результата не принесли.
«Пока поиски Усольцевых идут без привлечения волонтеров. Снег пока еще лежит, и это не дает развернуть масштабные поиски», — пояснил Кулеш.
Местный житель Александр добавил, что в красноярской тайге еще очень высокий уровень снежного покрова, который может растаять лишь в начале июня.
