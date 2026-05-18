Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На юге Китая из-за землетрясения эвакуировали более 7 тыс. человек

Четырех человек госпитализировали.

ШАНХАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Три человека числятся пропавшими без вести, сообщила газета Nanfang ribao.

В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. Четыре человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.

Сейсмологическое управление КНР задействовало третий из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший.

Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань городского округа Лючжоу. Очаг залегал на глубине 8 км. В Лючжоу проживают более 4 млн человек.