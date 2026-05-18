На юге Китая из-за землетрясения эвакуировали более 7 тыс. человек

ШАНХАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Три человека числятся пропавшими без вести, сообщила газета Nanfang ribao.