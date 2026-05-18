На юге Китая из-за землетрясения эвакуировали более 7 тыс. человек

ШАНХАЙ, 18 мая. /ТАСС/. Свыше 7 тыс. человек эвакуированы после землетрясения магнитудой 5,2 в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Три человека числятся пропавшими без вести, сообщила газета Nanfang ribao.
В результате стихии серьезные повреждения получили по меньшей мере 13 жилых домов. Четыре человека госпитализированы. Экстренные службы продолжают поисково-спасательную операцию.
Сейсмологическое управление КНР задействовало третий из четырех уровней экстренного реагирования на землетрясение, где первый — наивысший.
Землетрясение произошло ночью 18 мая. Эпицентр сейсмической активности находился на территории района Люнань городского округа Лючжоу. Очаг залегал на глубине 8 км. В Лючжоу проживают более 4 млн человек.