На Камчатке выброс пепла произошёл сразу на двух вулканах

Выброс пепла на высоту до 6,5 километра над уровнем моря произошёл на вулканах Шивелуч и Безымянный, сообщила Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.
Учёные предположили, что в ближайшие три дня на Безымянном может произойти пароксизмальное эксплозивное извержение. В свою очередь, в МЧС России присвоили этому вулкану «оранжевый код» авиационной опасности.
По данным регионального управления министерства, пепловый шлейф протянулся на юго-запад от исполина.
Напомним, в начале мая вулкан Маунт на восточном индонезийском острове Хальмахера выбросил облако пепла на высоту около 10 километров. В результате его извержения трое туристов погибли. В Сети также была опубликована видеозапись последних секунд жизни этих путешественников. Ещё 10 человек пострадали.