Егерь Усик: криминальная версия усложняет поиски Усольцевых

В тайге Красноярского края начались новые поиски пропавшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых. Алтайский егерь Сергей Усик в беседе с aif.ru рассказал, что могут найти поисковики после схода снежного покрова.
Напомним, Сергей, Ирина и пятилетняя Арина Усольцевы пропали во время прогулки в окрестностях горы Буратинка в Кутурчинском Белогорье 28 сентября. С ними была собака.
За время поисков лес прочесали сотни волонтеров, использовались беспилотники, вертолеты, квадроциклы, но следы Усольцевых так и не были найдены.
15 мая поиски возобновились, но пока они также не принесли результатов. Уточняется, что поиски проводятся без привлечения добровольцев, поскольку в тайге еще лежит снег.
Официальной причиной пропажи, по данным красноярского СК, остается несчастный случай.
«Иногда тайга открывает свои тайны, но чаще нет. Возможно, во время новых поисков найдут остатки одежды или амуниции Усольцевых, если произошла трагедия естественного характера. Но если там был злой умысел и третьи лица, все кратно усложняется», — пояснил Усик.
