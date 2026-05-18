Гражданина КНР арестовали в Приамурье за кражу 2,2 миллиона рублей у земляка

Ивановский районный суд Амурской области заключил под стражу гражданина Китая, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе судов Амурской области.

По версии следствия, в мае 2026 года в селе Ивановка обвиняемый убедил своего соотечественника, что может обменять юани на рубли по выгодному курсу. Для этого он попросил передать ему 2,2 миллиона рублей. Потерпевший поверил и отдал деньги, после чего Ци скрылся с места преступления и распорядился похищенным по своему усмотрению.

В суде обвиняемый возражал против ареста, а его защитник просила о домашнем аресте или подписке о невыезде. Однако суд пришел к выводу, что, оставаясь на свободе, Ци может скрыться, в том числе выехав на территорию КНР. Суд заключил его под стражу на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении.

Ранее Савеловский районный суд столицы приговорил к четырем годам колонии Андрея Седельникова, который являлся руководителем московского офиса блогера Андрея Сидоропуло, обманувшего 40 человек.