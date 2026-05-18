Пять лесных пожаров осталось в Хабаровском крае после выходных

В Хабаровском крае после выходных специалисты зарегистрировали всего пять лесных пожаров. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», по состоянию на утро 18 мая огнём охвачено 3920 гектаров тайги. Одна термоточка на данный момент локализована и скоро будет ликвидирована специалистами лесопожарных подразделений региона.
Согласно информации министерства лесного хозяйства и лесопереработки правительства Хабаровского края, возгорания находятся на территории Верхнебуреинского и Амурского районов, а также в Солнечном муниципальном округе. Возгорания находятся на контроле ответственных ведомств — местному населению и объектам экономики огонь не угрожает.
Отметим, что за минувшие сутки специалисты ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади в 1792 гектара. В настоящее время к тушению возгораний на территории Хабаровского края привлечён 171 человек. К ним в помощь направлено 23 единицы специальной наземной техники, а также четыре воздушных судна: самолёты Cessna-182 и Ан-2, а также вертолёт Ми-8.
Напомним, что в связи со сложной пожарной обстановкой в регионе краевое министерство лесного хозяйства и лесопереработки выпустило приказ о запрете пребывания граждан в лесах на территории всего региона. Ограничительные меры введены по инициативе губернатора Дмитрия Демешина. Согласно тексту документа, запрет будет действовать до 31 мая включительно.
Добавим, что основная причина возникновения лесных пожаров в Хабаровском крае сейчас — пренебрежение со стороны местного населения правилами безопасности. Между тем, если нарушение будет выявлено, то виновному грозит серьёзное наказание.
Административная ответственность: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч рублей, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 млн рублей. В случае уничтожения или повреждения лесных насаждений наступает уголовная ответственность с лишением свободы на срок до 10 лет.