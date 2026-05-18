Пять лесных пожаров осталось в Хабаровском крае после выходных

Отметим, что за минувшие сутки специалисты ликвидировали четыре лесных пожара на общей площади в 1792 гектара. В настоящее время к тушению возгораний на территории Хабаровского края привлечён 171 человек. К ним в помощь направлено 23 единицы специальной наземной техники, а также четыре воздушных судна: самолёты Cessna-182 и Ан-2, а также вертолёт Ми-8.