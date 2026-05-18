В ОАЭ заявили об отсутствии утечки радиации на АЭС после атаки беспилотника

Утечка радиоактивных веществ после атаки беспилотного летательного аппарата на атомную электростанцию «Барака» в Абу-Даби не зафиксирована, сообщила пресс-служба Федерального управления по ядерному регулированию Объединенных Арабских Эмиратов (FANR).
«Выброса радиоактивных материалов не произошло, уровни радиологической безопасности остаются в пределах нормы, и нет риска для населения или окружающей среды», — отметило ведомство на своей странице в социальной сети Х*.
Кроме того, в FANR подчеркнули, что инцидент не отразился на безопасности предприятия и работе его основных систем. Управление также обратило внимание на то, что отслеживание радиационной обстановки и состояния объекта проводится регулярно.
Напомним, 17 мая стало известно, что в результате атаки беспилотника в районе АЭС «Барака» вспыхнул пожар. Он затронул электрогенератор, расположенный за пределами внутреннего периметра станции. Сведения о пострадавших при инциденте не поступали.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.