Алтайский отшельник Наумкин допустил, что Усольцевы могли уйти из тайги

В красноярской тайге возобновили поиски пропавшей в сентябре 2025 года семьи Усольцевых. Проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин в беседе с aif.ru назвал свою версию исчезновения.
Напомним, 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина пропали в тайге Красноярского края 28 сентября 2025 года. В тот день они отправились в небольшое семейное путешествие к горе Буратинка и не вернулись. Начавшиеся 1 октября поиски не принесли результата.
За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по данным местного СК, остается версия о несчастном случае.
15 и 16 мая красноярский поисково-спасательный отряд «Спасатель» провел поиски пропавших Усольцевых. Никаких следов семьи найдено не было.
Наумкин, комментируя в беседе с aif.ru возобновившиеся поиски, не исключил, что они не принесут никаких результатов.
«Вообще не верится, что после схода снежного покрова найдут какие-то следы Усольцевых или их собаки. Может быть, они просто ушли за пару недель за границу и живут где-то в другой стране», — сообщил он.
Наумкин, который сам не понаслышке знает о жизни в лесу, ранее допустил, что Усольцевы могли выживать всю зиму в тайге, но шансы крайне малы.
Наумкин прожил в алтайском лесу 20 лет. Вместе с родителями он провел первые годы своей жизни в землянке в лесу недалеко от курортного города Белокуриха. Образование Оджан получил по книгам и радио.
В возрасте 20 лет он переехал жить в город.
Ранее эксперт по выживанию Олег Тайга назвал главную ошибку пропавших Усольцевых.