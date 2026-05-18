В Хабаровском крае при опрокидывании лодки пропала 10-летняя девочка

На реке Амур в районе села Богородского перевернулась гребная лодка, в результате происшествия пропала девочка в возрасте 10 лет. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Также находившийся в лодке 22-летний мужчина был спасен оказавшимися поблизости рыбаками. Поиски ребенка продолжаются.
При содействии органов полиции и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России устанавливаются все обстоятельства данного инцидента.
Ранее в Иркутске 10-летний мальчик оступился и упал в реку при попытке сфотографироваться на камеру телефона. Его унесло течением.
Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.Читать дальше