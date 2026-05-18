Обменял рубли на срок: Китаец похитил у соотечественника 2,2 млн и попал под стражу

А ранее Life.ru писал, что жительница Рязани 35-летняя Юлия подозревается в крупном мошенничестве. Женщина продавала знакомым технику Apple по «сниженным ценам» через «свои каналы» поставок. Сначала всё шло хорошо: покупатели получали телефоны и компьютеры дешевле, чем обычно. Довольные клиенты возвращались за новыми заказами и рекомендовали Юлию друзьям. Однако со временем предпринимательница перестала выполнять обещания, а потом и вовсе пропала. Пострадало более 50 человек, а общий ущерб составил не менее 8 миллионов рублей.