В крови попавшего в ДТП в Бангкоке машиниста поезда обнаружили следы наркотиков

БАНГКОК, 18 мая. /ТАСС/. Анализ на наличие наркотических веществ в крови машиниста грузового поезда, попавшего в ДТП в Бангкоке на железнодорожном переезде, показал положительный результат. Об этом сообщила газета The Nation.
По данным издания, оператору шлагбаума на переезде предъявлено обвинение в халатности, приведшей к аварии, в которой погибли 8 человек и более 30 пострадали. Машинист поезда также уведомлен о предварительных обвинениях, связанных с инцидентом. В бангкокской полиции заявили, что следователи изучают поведение всех участников ДТП, включая железнодорожный персонал, машиниста поезда и водителя автобуса, с которым произошло столкновение. Несмотря на предупреждение, поезд, как отмечается, не снизил скорость перед столкновением. В этой связи следователи проверяют данные о скорости состава и изучают записи переговоров.
Столкновение грузового поезда с пассажирским автобусом и легковыми автомобилями произошло в Бангкоке на железнодорожном переезде в субботу. Власти отмечают, что установление личности погибших затрудняет тот факт, что их тела сильно обгорели в результате возникшего пожара. В полиции города ТАСС сообщили, что в результате инцидента пострадали семеро иностранных граждан — Камбоджи (4), Китая (2) и Мьянмы (1).