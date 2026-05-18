В крови попавшего в ДТП в Бангкоке машиниста поезда обнаружили следы наркотиков

По данным издания, оператору шлагбаума на переезде предъявлено обвинение в халатности, приведшей к аварии, в которой погибли 8 человек и более 30 пострадали. Машинист поезда также уведомлен о предварительных обвинениях, связанных с инцидентом. В бангкокской полиции заявили, что следователи изучают поведение всех участников ДТП, включая железнодорожный персонал, машиниста поезда и водителя автобуса, с которым произошло столкновение. Несмотря на предупреждение, поезд, как отмечается, не снизил скорость перед столкновением. В этой связи следователи проверяют данные о скорости состава и изучают записи переговоров.