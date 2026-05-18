Российские силы ПВО за неделю сбили 3124 дрона ВСУ над регионами страны

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за неделю сбили над территорией России 3124 украинских беспилотника. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.
Больше всего беспилотников российские военные уничтожили 13 и 17 мая, 572 и 1054 единиц соответственно. В основном эти дроны были сбиты над европейской частью страны. Неделей ранее, с 4 по 10 мая, силы ПВО сбили как минимум 3556 БПЛА противника.
Сутками ранее, напомним, в Минобороны рассказали, что российские войска сбили 1054 ударных дронов ВСУ самолетного типа. Кроме того, за минувшие сутки бойцы РФ уничтожили на передовой 1115 украинских боевиков и наемников.
Утром в воскресенье российское оборонное ведомство сообщило, что с 22:00 16 мая до 7:00 по московскому времени 17 мая силами ПВО были перехвачены и уничтожены 556 украинских беспилотников самолетного типа. Дроны ВСУ сбивались над акваториями Черного и Азовского морей и над рядом российских областей.