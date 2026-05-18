В Иркутской области столкнулись две легковушки, пострадали шесть человек

Серьезная авария произошла на федеральной трассе в Иркутской области. В Зиминском районе столкнулись два легковых автомобиля — «Тойота Королла» и «Мазда Алекса». В результате ДТП пострадали шесть человек, сообщили в местной прокуратуре.
Среди раненых — водители обеих машин, а также их пассажиры. Из первого автомобиля травмы получила 15-летняя девочка. Во второй машине, по данным ТАСС, пострадала женщина с двумя сыновьями 4 и 11 лет. Всех доставили в больницу.
По данным Госавтоинспекции региона, дети перевозились без нарушений правил. Причины столкновения сейчас устанавливают сотрудники ГИБДД. Прокуратура держит на контроле ход проверки.