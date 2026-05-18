Клочки одежды в снегу: раскрыты детали новых поисков Усольцевых в тайге

В середине мая 2026 года спасатели возобновили поиски. 15 и 16 мая они обследовали лесной массив и каменные россыпи (курумники) в районе Кутурчинского Белогорья. Специалисты проверили четыре крупных курумника на высоте около 1 тысячи метров и девять квадратных километров склона, по которому, предположительно, могли спускаться пропавшие. Также они осмотрели 11 километров подъездных путей к тропам и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Однако поиски не дали результатов.