Клочки одежды в снегу: раскрыты детали новых поисков Усольцевых в тайге

Спустя почти девять месяцев после исчезновения семьи Усольцевых в Красноярском крае спасатели возобновили поиски.
15 и 16 мая специалисты обследовали лесные массивы и каменные россыпи в районе Кутурчинского Белогорья, где 28 сентября 2025 года бесследно пропали 64-летний Сергей, 48-летняя Ирина и их пятилетняя дочь Арина.
Поиски продолжаются, но времени остаётся всё меньше: снег в тайге ещё не сошёл, а когда это произойдёт, начнёт активно расти зелень, что снова осложнит видимость.
Что известно об исчезновении: последний день семьи.
Семья Усольцевых приехала в посёлок Кутурчин, посетила местный магазин и обзорную площадку на Минской петле, а затем остановилась на ночлег на турбазе «Геосфера».
28 сентября они покинули турбазу, оставили машину недалеко от места старта и отправились на прогулку в районе горы Буратинки. Также есть версия, что они могли пойти на соседнюю гору Мальвинка или к «камню желаний» около тропы, так как в месте встречи с последними свидетелями дорога раздваивается.
В этот день погода была необычно тёплой (+26 градусов), поэтому Усольцевы были легко одеты. Никто не ожидал, что через несколько часов температура резко упадет и пойдёт снег.
Зона прогулки не обслуживалась сотовой связью. Ирина оставила телефон в машине, а сигнал телефона Сергея был пойман вечером 28 сентября примерно в 2−7 км от ближайших населённых пунктов. Это была последняя техническая зацепка. После этого — тишина.
Поиски начались 1 октября. В оставленной машине были найдены паспорта семьи и 300 тысяч рублей наличными. Туристического снаряжения в автомобиле не оказалось. То есть Усольцевы ушли в тайгу налегке, без палаток, без запаса еды, без тёплых вещей. Рассчитывали, видимо, вернуться к вечеру. Не вернулись.
Поиски, которые не привели ни к чему: как искали семью.
Активная фаза поисков была завершена 12 октября 2025 года из-за сложных погодных условий. В масштабных поисках участвовали более 1,5 тысячи человек: альпинисты, профессиональные спасатели, полицейские, волонтёры и местные жители. Использовались дроны с тепловизорами, но никаких следов семьи обнаружить не удалось. Тайга словно проглотила их.
В середине мая 2026 года спасатели возобновили поиски. 15 и 16 мая они обследовали лесной массив и каменные россыпи (курумники) в районе Кутурчинского Белогорья. Специалисты проверили четыре крупных курумника на высоте около 1 тысячи метров и девять квадратных километров склона, по которому, предположительно, могли спускаться пропавшие. Также они осмотрели 11 километров подъездных путей к тропам и 12 квадратных километров лесного массива в районе горы Мальвинка. Однако поиски не дали результатов.
Почему поиски идут так тяжело: мешает снег и рельеф.
Депутат Законодательного собрания Красноярского края, опытный турист Алексей Кулеш в беседе с aif.ru рассказал, что осложняет поиски.
«Пока поиски Усольцевых идут без привлечения волонтёров. Снег пока ещё лежит, и это не даёт развернуть масштабные поиски», — пояснил Кулеш.
Местный житель Александр добавил, что в красноярской тайге ещё очень высокий уровень снежного покрова, который может растаять лишь в начале июня. То есть ещё несколько недель спасатели будут работать в ограниченном режиме.
А когда снег сойдёт, начнёт активно расти трава и кустарник, что тоже затруднит видимость. Окно возможностей узкое — буквально несколько недель в июне, когда снега уже нет, а зелень ещё не поднялась.
Масштабную операцию планируют развернуть в июне 2026 года, когда сойдёт снег и до появления густой зелени останется несколько недель. К операции планируют привлечь большую команду добровольцев и спасателей из разных регионов России.
Версия отшельника: «Могли уйти за границу».
Проживший 20 лет в алтайском лесу отшельник Оджан Наумкин в беседе с aif.ru назвал свою версию исчезновения. Человек, который знает тайгу не по книгам, а по собственному опыту выживания, высказал довольно неожиданное предположение.
«Вообще не верится, что после схода снежного покрова найдут какие-то следы Усольцевых или их собаки. Может быть, они просто ушли за пару недель за границу и живут где-то в другой стране», — сообщил он.
Наумкин, который сам не понаслышке знает о жизни в лесу, ранее допустил, что Усольцевы могли выживать всю зиму в тайге, но шансы крайне малы.
Он прожил в алтайском лесу 20 лет. Вместе с родителями он провёл первые годы своей жизни в землянке в лесу недалеко от курортного города Белокуриха. Образование Оджан получил по книгам и радио. В возрасте 20 лет он переехал жить в город.
Версия егеря: «Найдут остатки одежды».
В тайге Красноярского края начались новые поиски. Алтайский егерь Сергей Усик в беседе с aif.ru рассказал, что могут найти поисковики после схода снежного покрова. Его прагматичный взгляд вселяет мало оптимизма.
«Иногда тайга открывает свои тайны, но чаще нет. Возможно, во время новых поисков найдут остатки одежды или амуниции Усольцевых, если произошла трагедия естественного характера. Но если там был злой умысел и третьи лица, всё кратно усложняется», — пояснил Усик.
То есть, по его мнению, самое большее, на что можно рассчитывать — это найти какие-то вещи семьи. Но если Усольцевы стали жертвами преступления, шансов раскрыть его спустя почти год практически нет. Следы простыли, свидетели потерялись, а тайга надёжно спрятала секреты.
За время их пропажи озвучивались разные версии исчезновения: от встречи с дикими зверями до побега в другую страну. Официальной, по информации местного СК, остаётся версия о несчастном случае.
Поиски семьи Усольцевых продолжаются уже почти девять месяцев. Никто не знает, что с ними случилось. Но надежда ещё остаётся. Надежда, что тайга отдаст свои тайны. Надежда, что семья найдётся живой. Надежда, что удастся хотя бы установить истину, чтобы родные могли поставить точку.