На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 7 тысяч человек

В результате землетрясения на юге Китая, где эвакуировали более 7 тысяч человек, получили серьёзные повреждения 13 жилых домов.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 7 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны на юге Китая после произошедшего там землетрясения магнитудой 5,2, сообщила газета Nanfang ribao.

В результате сейсмособытия 13 жилых домов получили серьёзные повреждения. За медицинской помощью обратились четыре человека. После подземных толчков в списке пропавших без вести числятся три местных жителя.

Напомним, землетрясение в Китае произошло 17 мая в 24 километрах от города Лючжоу в городском округе Гуанси. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались также в Наньнине, Гуйлине и Пумяо.

В апреле South China Morning Post сообщало о предупреждениях сейсмологов о риске разрушительного землетрясения в Китае и соседних регионах. По разрушительности ожидаемое сейсмособытие сравнили с подземными толчками, которые произошли в марте в Мьянме.