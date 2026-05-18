На юге Китая после землетрясения эвакуировали более 7 тысяч человек

Свыше 7 тысяч человек были эвакуированы из опасной зоны на юге Китая после произошедшего там землетрясения магнитудой 5,2, сообщила газета Nanfang ribao.
В результате сейсмособытия 13 жилых домов получили серьёзные повреждения. За медицинской помощью обратились четыре человека. После подземных толчков в списке пропавших без вести числятся три местных жителя.
Напомним, землетрясение в Китае произошло 17 мая в 24 километрах от города Лючжоу в городском округе Гуанси. Очаг сейсмособытия залегал на глубине 10 километров. Подземные толчки ощущались также в Наньнине, Гуйлине и Пумяо.
В апреле South China Morning Post сообщало о предупреждениях сейсмологов о риске разрушительного землетрясения в Китае и соседних регионах. По разрушительности ожидаемое сейсмособытие сравнили с подземными толчками, которые произошли в марте в Мьянме.