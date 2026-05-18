Минобороны: Средства ПВО за ночь сбили 50 украинских БПЛА над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 50 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над регионами РФ. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в Министерстве обороны России.
Уточняется, что украинские дроны ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря, говорится в сообщении ТАСС.
15 мая беспилотник ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде. В результате инцидента есть пострадавшие. На место происшествия оперативно приехал врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что киевский режим под звуки песен Евровидения на деньги от европейских спонсоров совершил очередной массовый теракт.