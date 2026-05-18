Мотоциклист столкнулся с каршеринговым Geely в Минске

«По предварительной информации, (…) 23-летний водитель мотоцикла “Honda” на перекрестке улиц Ташкентской и Крупской, осуществил поворот налево на запрещающий сигнал дополнительной секции светофора, в результате чего совершил столкновение со встречным каршеринговым автомобилем “Geely”, — говорится в сообщении в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В результате столкновения мотоциклист упал, и его отбросило на несколько метров. Его доставили в медучреждение для обследования.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД Минска.
В Госавтоинспекции обратили внимание, что перед проездом перекрестков со светофорным регулированием водитель обязан заранее снизить скорость движения и быть готовым остановиться при смене сигналов светофора. Там напомнили, что красный сигнал светофора запрещает движение.