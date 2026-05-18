Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За ночь ПВО уничтожила 50 беспилотников над регионами России и Азовским морем

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 50 дронов Вооружённых сил Украины (ВСУ) над регионами России и Азовским морем. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Источник: Life.ru

Украинские беспилотники сбили над Белгородской, Воронежской, Курской, Орловской, Ростовской, Тульской областями. БПЛА также ликвидировали над территориями Краснодарского края, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Ранее военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов высказал предположение, что Вооружённые силы Украины при атаке на Москву и Московскую область использовали тактику так называемых «звёздных налётов». По его словам, этот приём предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений, что серьёзно затрудняет работу систем противовоздушной обороны. Кнутов отметил, что понятие «звёздные налёты» применялось ещё в годы Великой Отечественной войны.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше