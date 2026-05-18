У машиниста поезда после смертельного ДТП в Бангкоке нашли наркотики в крови

Ранее сообщалось, что в центре Бангкока грузовой поезд врезался в пассажирский автобус возле станции Маккасан. После столкновения начался крупный пожар. Огонь охватил автобус и несколько автомобилей рядом с местом аварии. По последним данным, жертвами происшествия стали восемь человек, ещё более 25 получили травмы. Видеозаписи с места ДТП распространились в соцсетях. На кадрах видно разрушенный автобус и густой дым над железнодорожным переездом.