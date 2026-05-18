Пропавший два месяца назад в Иркутске подросток найден мертвым

16-летний учащийся местного лицея при госуниверситете, пропавший два месяца назад, обнаружен мертвым. Об этом сообщили волонтеры-поисковики в своей официальной группе во «ВКонтакте».
Лицеист ушел на занятия утром 20 марта. Мобильного телефона у него не было, он его не взял. С собой у пропавшего была черная спортивная сумка. До лицея он так и не дошел. Об исчезновении парня заявила его мать. Сразу после этого к поискам приступили сотрудники полиции, поисковики и добровольцы. Юношу искали два месяца. Накануне его нашли мертвым.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве. Подробности гибели юноши пока не раскрываются. В сообщении отряда говорится лишь: «Найден, погиб».
