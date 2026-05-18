Пропавший в Иркутске 16-летний подросток найден погибшим спустя два месяца

«Мальчик найден, погиб», — говорится в сообщении волонтёров.
Напомним, о пропаже школьника сообщила его мать. По её словам, сына видели в последний раз 20 марта около 07:30 у дома 81 по Железнодорожной, перед тем как он должен был отправиться в лицей. Телефон мальчика остался дома. Примечательно, что никаких причин для исчезновения не наблюдалось; ранее он не разыскивался и характеризуется положительно. СК возбудил уголовное дело об убийстве.
Ранее в «ЛизаАлерт» назвали самостоятельный поиск главной ошибкой при пропаже ребёнка. Боязнь последствий для ребёнка заставляют родителей искать их самостоятельно, и это только усугубляет ситуацию.
