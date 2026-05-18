Пропавший в Иркутске 16-летний подросток найден погибшим спустя два месяца

Напомним, о пропаже школьника сообщила его мать. По её словам, сына видели в последний раз 20 марта около 07:30 у дома 81 по Железнодорожной, перед тем как он должен был отправиться в лицей. Телефон мальчика остался дома. Примечательно, что никаких причин для исчезновения не наблюдалось; ранее он не разыскивался и характеризуется положительно. СК возбудил уголовное дело об убийстве.