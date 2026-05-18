В Москве мошенники обманули подростка на 16 млн рублей под видом службы домофона

В Москве мошенники, представившиеся сотрудниками «службы домофона», обманули 17-летнего подростка на сумму более 16 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, неизвестные по телефону убедили юношу сообщить код из СМС, поверить во «взлом» «Госуслуг» и передать все семейные ценности «для декларации».