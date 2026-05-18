В Москве мошенники обманули подростка на 16 млн рублей под видом службы домофона

В Москве мошенники, представившиеся сотрудниками «службы домофона», обманули 17-летнего подростка на сумму более 16 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, неизвестные по телефону убедили юношу сообщить код из СМС, поверить во «взлом» «Госуслуг» и передать все семейные ценности «для декларации».
Подросток отдал наличные, ювелирные изделия из квартиры в Языковском переулке и наручные часы стоимостью более 6 миллионов рублей из квартиры отца на 2-м Тружеников переулке. Общая сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей.
Полицейские задержали двух женщин-курьеров. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).
Как писал KP.RU, ранее в Санкт-Петербурге мошенники обманули 75-летнюю пенсионерку почти на 163 млн рублей. В полиции женщина рассказала, что с апреля ей звонили неизвестные и под предлогом «декларирования» средств убедили передать крупную сумму курьеру.