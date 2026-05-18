Межрегиональный канал поставок наркотических средств пресекли в Астрахани

Сотрудники УФСБ России по Астраханской области пресекли межрегиональный канал поставок наркотиков в особо крупном размере. Было возбуждено уголовное дело. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что фигурантов, проходящих по делу, арестовали. Для хранения наркотиков они арендовали квартиру в Ленинском районе города. В ходе обыска силовики изъяли мефедрон массой более 500 граммов.
— Пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, жителя Ставрополя 2001 года рождения и гражданина одной из стран Центральной Азии 2000 года рождения, — цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.
Сотрудники полиции задержали в Ленинском городском округе Подмосковья молодого человека, работавшего закладчиком. У него нашли 56 свертков с наркотиками. В свертках содержался мефедрон. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело.
Ранее Верховный суд России внес в Государственную думу законопроект о сокращении сроков лишения свободы за приобретение и хранение наркотиков в крупном и особо крупном размерах.