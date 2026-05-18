На Кубани задерживаются 16 поездов из-за остановки движения по Крымскому мосту

Компания «Гранд Сервис Экспресс» к 23:00 17 мая зафиксировала в пути четыре задержанных состава. Среди них — поезд № 028 Симферополь — Москва (опоздание на час), № 078 Симферополь — Санкт-Петербург от 15 мая (отставание на 4,5 часа), № 1 42 Симферополь — Пермь от 16 мая (задержка на 1,5 часа) и № 180 Евпатория — Санкт-Петербург от 16 мая, который также опаздывает на 1,5 часа.