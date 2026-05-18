ФСБ пресекла в Астрахани межрегиональный канал поставок наркотиков

Задержанные — житель Ставрополя 2001 года рождения и гражданин одной из стран Центральной Азии 2000 года рождения. Их считают причастными к организации канала поставок и сбыта синтетических наркотиков. По данным ФСБ, мужчины арендовали квартиру в Ленинском районе города, где в ходе обыска было изъято более 500 г мефедрона.