Собянин: Силы ПВО сбили два БПЛА, направлявшихся на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), направлявшихся на столицу. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, написал глава города в своем канале в МАКС.
В этот же день Минобороны РФ отчиталось, что средства ПВО за ночь сбили 50 беспилотников Вооруженных сил Украины над регионами РФ. При этом БПЛА ликвидировали над территориями Белгородской, Воронежской, Курской областей.
Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что налет беспилотников ВСУ на Москву и Подмосковье будет иметь последствия для Киева.
Финский политический аналитик Сакари Линден заявил, что Финляндии и странам Прибалтики следует сбивать украинские беспилотники в случае пересечения их воздушного пространства.