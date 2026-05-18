Трое детей и трое взрослых пострадали в ДТП в Иркутской области

Авария с шестью пострадавшими. Видео © VK / Госавтоинспекция Иркутской области.
Авария произошла на 1628-м километре трассы Р-255 «Сибирь». Столкнулись автомобили «Тойота Королла» и «Мазда Алекса».
По предварительным данным, травмы получили оба водителя. В первой машине пострадала 15-летняя девочка. Во второй — пассажирка с двумя сыновьями четырёх и одиннадцати лет.
С полученными травмами всех доставили в больницу. В Госавтоинспекции региона уточнили, что детей перевозили без нарушений.
Прокуратура контролирует ход и результаты проверки по факту ДТП. Причины и условия случившегося устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.
Ранее Life.ru писал, что в Сургуте водитель насмерть сбил школьника. На опубликованных кадрах видно, как легковой автомобиль на скорости сбивает ребёнка во время перехода дороги. От удара мальчика отбросило на несколько метров.
