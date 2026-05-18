Поиск Яндекса
Ричмонд
+20°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силы ПВО сбили два дрона, летевших к Москве

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два беспилотника на подлёте к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Источник: Life.ru

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс», опубликованном в 09:18.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

В Москве неоднократно подчёркивали, что удары украинских беспилотников по мирным объектам носят сугубо провокационный характер и напрямую связаны с неудачами ВСУ на передовой. Отечественные системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ наносят точечные удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве дронов.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сергей Собянин: биография и карьерный путь политика, изменившего Москву
Сергей Собянин — одна из важнейших политических фигур страны. Мэр Москвы, переизбиравшийся несколько раз: рассмотрим его биографию подробнее.
Читать дальше