Собянин: Силы ПВО сбили два дрона, летевших к Москве

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевшие на Москву», — говорится в сообщении в мессенджере «Макс», опубликованном в 09:18.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
В Москве неоднократно подчёркивали, что удары украинских беспилотников по мирным объектам носят сугубо провокационный характер и напрямую связаны с неудачами ВСУ на передовой. Отечественные системы ПВО демонстрируют высокую эффективность, регулярно уничтожая воздушные цели. В качестве ответной меры Вооружённые силы РФ наносят точечные удары по объектам ВПК Украины, задействованным в производстве дронов.
Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.