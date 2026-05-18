В Свердловской области в реке нашли тело ребенка

В акватории реки Пышма в Свердловской области найдено тело ребенка. Это следует из сводки регионального МЧС.
ЧП случилось вчера в Сухом Логу. Погибший — 2013 года рождения. Причины гибели ребенка и другие обстоятельства инцидента не установлены. В МЧС уточнили, что «проводятся оперативно-следственные мероприятия».
