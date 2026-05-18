Экс-советник Чубайса обжаловал взыскание 5,5 млрд руб. по иску «Роснано»

Один из бывших руководителей «Роснано» Герман Пихоя подал апелляционную жалобу на решение Арбитражного суда Москвы. Инстанция ранее постановила взыскать с него и других ответчиков, включая Анатолия Чубайса, суммарно более 5,5 млрд руб. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.