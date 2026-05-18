Экс-топ-менеджер «Роснано» обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей по иску компании

В апреле арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» и постановил взыскать с Чубайса и еще шести бывших руководителей компании почти 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме и завершилось в пятницу. Ущерб связан с реализацией проекта Plastic Logic, который предполагал создание в России производства гибких планшетов. Проект многолетними усилиями госкомпании так и не привел к заявленным результатам.