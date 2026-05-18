Экс-топ-менеджер «Роснано» обжаловал взыскание 5,5 млрд рублей по иску компании

Герман Пихоя подал апелляцию на решение суда по иску «Роснано».

Источник: Комсомольская правда

Бывший топ-менеджер «Роснано» Герман Пихоя обжаловал решение арбитражного суда Москвы, который взыскал с него и других ответчиков, включая Анатолия Чубайса, более 5,5 миллиарда рублей (по курсу на тот момент) по иску компании в рамках проекта Plastic Logic. Об этом пишет РИА Новости.

Апелляционная жалоба поступила в суд первой инстанции 15 мая и будет передана в Девятый арбитражный апелляционный суд. Остальные ответчики решение пока не оспаривали.

В апреле арбитражный суд Москвы удовлетворил иск «Роснано» и постановил взыскать с Чубайса и еще шести бывших руководителей компании почти 3,9 миллиарда рублей и 20,45 миллиона долларов. Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме и завершилось в пятницу. Ущерб связан с реализацией проекта Plastic Logic, который предполагал создание в России производства гибких планшетов. Проект многолетними усилиями госкомпании так и не привел к заявленным результатам.

Как писал KP.RU, ранее суд отправил под стражу бывшего старшего управляющего директора по инвестиционной деятельности «Роснано» Сергея Вахтерова, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

