До четырёх выросло число жертв пожара на ЛДПС в Башкирии

«Как стало известно сегодня, 17 мая в больнице скончался 54-летний чистильщик ООО “ГЕОЭКОКАД”, госпитализированный с ожогами 90 процентов тела», — говорится в сообщении.
Ещё двое — 35-летний чистильщик и 25-летний мастер — продолжают оставаться в больнице.
Напомним, 13 мая на линейной производственно-диспетчерской станции произошёл взрыв, после которого начался пожар. Позже были обнаружены тела трёх человек.
