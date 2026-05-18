В Свердловской области из реки Пышма извлекли тело ребенка

«На водных объектах региона зарегистрировано одно происшествие. На акватории реки Пышма в Сухом Логу обнаружено и извлечено из воды тело несовершеннолетнего», — сообщили в ведомстве.
На месте работают оперативно-следственные службы. В настоящий момент устанавливаются причины гибели несовершеннолетнего и другие обстоятельства трагедии.
Как писал KP.RU, в мае на Москве-реке в Красногорске перевернулся катер, на борту которого находились 13 человек — семеро детей и шестеро взрослых. По предварительным данным, происшествие могло случиться по вине рулевого. К счастью, все пассажиры были спасены.
