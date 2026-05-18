Мошенники обманули школьника из Москвы на 16 миллионов рублей

Аферисты ввели в заблуждение 17-летнего школьника из Москвы и заставили его отдать деньги и ценности родителей курьерам мошенников. Сумма ущерба превысила 16 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
— 17-летнему школьнику позвонили неизвестные и под предлогом замены домофона получили от него код из СМС. В дальнейшем злоумышленники связались с подростком от имени работников различных ведомств и заявили, что из-за взлома аккаунта на госпортале от его имени финансируется противоправная деятельность, за что он будет привлечен к ответственности, после чего потребовали задекларировать все имущество семьи, — рассказали на сайте ведомства.
Подросток сначала отдал пособнице мошенников деньги и драгоценности его матери. Затем школьник забрал из квартиры отца часы за шесть миллионов рублей. Их он передал той же злоумышленнице.
Полицейские задержали подозреваемую. Она успела передать похищенное соучастнице. Вторую подозреваемую задержали в Подмосковье. Женщина конвертировала деньги в криптовалюту и перевела кураторам. В отношении обеих пособниц аферистов возбудили уголовное дело. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.
Ранее московская школьница повелась на уловки аферистов и отдала деньги родителей нескольким курьерам. Сумма ущерба превысила 3,2 миллиона рублей. Одного из курьеров удалось задержать спустя время. В его отношении возбудили уголовное дело.