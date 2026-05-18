ФСБ задержала в 19 регионах 49 пособников украинских колл-центров

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) за первый квартал 2026 года задержали в 19 регионах России 49 пособников украинских колл-центров. Об этом в понедельник сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Среди задержанных — 34 гражданина России и двое иностранцев, причастных к незаконному администрированию сим-боксов, а также 15 россиян, занимавшихся распространением абонентских номеров и регистрацией аккаунтов в интернете. У злоумышленников изъято более 50 сим-боксов и свыше 8 тысяч сим-карт.
В ФСБ подчеркнули, что сим-боксы по-прежнему остаются основным инфраструктурным ресурсом украинских колл-центров, используемым для организации диверсионно-террористической деятельности на территории России.
Как писал KP.RU, ранее в Ярославской области сотрудники ФСБ пресекли деятельность местного жителя, собиравшего данные о российских военных и передававшего их украинской стороне. Злоумышленнику предъявлено обвинение в государственной измене.