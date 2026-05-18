После закрытия Крымского моста задерживаются 18 поездов

Восемнадцать пассажирских составов «Таврия» следуют с задержками в направлении Крыма после остановки движения по Крымскому мосту. Об этом информирует пресс-служба железнодорожного перевозчика «Гранд сервис экспресс» (ГСЭ) в своем Telegram-канале.