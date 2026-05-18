После закрытия Крымского моста задерживаются 18 поездов

По данным на 10:00 мск, в Крым с опозданием прибывают поезда: № 077 Санкт-Петербург — Симферополь (опоздание на 8,5 часа), № 007 Санкт-Петербург — Севастополь (8,5 часа), № 316 Адлер — Симферополь (7,5 часа), № 025 Минеральные Воды — Симферополь (6,5 часа), № 092 Москва — Севастополь (6 часов), № 173 Москва — Евпатория (5 часов), № 028 Москва — Симферополь (4 часа), № 179 Санкт-Петербург — Евпатория (4 часа).
Из Крыма задерживаются следующие составы: № 028 Симферополь — Москва (10 часов), № 180 Евпатория — Санкт-Петербург (8,5 часа), № 008 Севастополь — Санкт-Петербург (8,5 часа), № 168 Симферополь — Москва (7,5 часа), № 026 Симферополь — Минеральные Воды (7 часов), № 078 Симферополь — Санкт-Петербург (6 часов), № 174 Евпатория — Москва (4,5 часа), № 092 Севастополь — Москва (5 часов), № 098 Симферополь — Москва (2,5 часа), № 184 Севастополь — Мурманск (1 час).
«Пассажиры, чьи поезда задерживаются более четырех часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне, — просим обращаться к начальнику поезда и проводникам», — отмечается в заявлении перевозчика.
Движение по Крымскому мосту было приостановлено с 21:05 мск 17 мая до 07:29 мск 18 мая. Как ранее сообщалось в Telegram-канале Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД), из-за остановки движения по мосту 16 пассажирских поездов задерживаются на территории Краснодарского края.