Силовики задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в квартире дома на улице Корнейчука в столичном районе Бибирево. Злоумышленник скрывался в Калужской области. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.
— Подозреваемый в совершении указанного преступления задержан на территории Калужской области, — рассказали в Telegram-канале ведомства.
В скором времени его доставят в Москву для проведения следственных действий. Злоумышленником оказался сосед потерпевших.
Тела мужчины и женщины с телесными повреждениями обнаружили в квартире дома в Бибиреве 17 мая. По факту произошедшего организовали доследственную проверку. Позднее СК возбудил уголовное дело. Правоохранители допросили свидетелей и назначили экспертизы.