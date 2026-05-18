Силовики задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в квартире дома на улице Корнейчука в столичном районе Бибирево. Злоумышленник скрывался в Калужской области. Об этом в понедельник, 18 мая, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Москве.