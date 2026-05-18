В России задержали 88 причастных к работе каналов связи украинских мошенников и террористов

Сотрудники МВД совместно с ФСБ и Следственным комитетом провели масштабную операцию по выявлению незаконных узлов связи, через которые зарубежные кураторы вовлекали россиян в преступную деятельность. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Задержания прошли более чем в 30 регионах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Татарстан, Башкортостан, а также ряд областей — от Архангельской до Ростовской. В ходе рейдов было задержано 88 подозреваемых.
По данным МВД, изъято свыше 50 сим-боксов и около 8 тысяч сим-карт. Эти устройства использовались для дистанционного управления преступными группами, совершения мошенничеств, а также для координации диверсионно-террористических атак.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статьям 274.3, 274.4 и 274.5 УК РФ, которые устанавливают ответственность за:
- незаконное использование абонентских терминалов пропуска трафика (сим-боксов);
- организацию передачи абонентских номеров с нарушением закона;
- передачу информации для неправомерной регистрации и авторизации пользователей в сети Интернет.
В ведомстве отметили, что лица, обеспечивающие работу таких каналов, рассматриваются следствием не только как нарушители правил связи, но и как пособники в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. В подобных случаях действия фигурантов могут быть переквалифицированы на статьи, предусматривающие наказание вплоть до пожизненного заключения.