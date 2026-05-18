В Называевском районе Омской области потушили лесной пожар

Огонь обнаружили во время патрулирования на самолёте.

Источник: Om1 Омск

В Называевском районе Омской области ликвидировали лесной пожар. Возгорание обнаружили в воскресенье, 17 мая, во время авиапатрулирования лесов.

С огнём боролись шесть человек — сотрудники Называевского лесхоза и отдела «Называевское лесничество». Также были задействованы трактор и автомобиль «Садко».

В Главном управлении лесного хозяйства напомнили, что на территории всей Омской области действует особый противопожарный режим, а посещение лесов ограничено.

Это единственное возгорание леса в регионе за последние три дня. Тем не менее, сегодня, 18 мая, на большей части региона прогнозируется третий класс пожарной опасности. В Калачинском, Исилькульском и Одесском районах установлен более высокий, четвёртый класс.

О лесном пожаре можно сообщить по круглосуточному бесплатному номеру региональной диспетчерской службы: 8−800−100−94−00.