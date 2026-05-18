Поиск Яндекса
Ричмонд
+35°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кибермошенники атакуют новосибирцев через домовые чаты в мессенджерах

Злоумышленники взламывают аккаунты соседей и собирают деньги на фиктивные нужды.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске мошенники начали атаковать жителей через домовые чаты в мессенджерах. Они проникают в сообщества, взламывают аккаунты соседей или выдают себя за новых жильцов. Затем под видом сотрудников УК или старшего по дому собирают деньги на нужды дома и воруют личные данные. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.

Чтобы попасть в чат, злоумышленники размещают QR-код на двери подъезда или представляются новоселами. Дальше они выманивают у людей паспортные данные, номера карт, логины, пароли и коды из СМС.

С помощью этой информации мошенники могут оформить на жертву кредит или открыть электронный кошелек. Через него преступники будут переводить украденные деньги, а сам человек рискует стать соучастником — дроппером.

Эксперт Сибирского ГУ Банка России Алексей Зейбель советует: прежде чем реагировать на сообщения о проблемах дома, лучше лично поговорить с соседями. А по вопросам ЖКХ обращаться напрямую в управляющую компанию.