Кибермошенники атакуют новосибирцев через домовые чаты в мессенджерах

В Новосибирске мошенники начали атаковать жителей через домовые чаты в мессенджерах. Они проникают в сообщества, взламывают аккаунты соседей или выдают себя за новых жильцов. Затем под видом сотрудников УК или старшего по дому собирают деньги на нужды дома и воруют личные данные. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.
Чтобы попасть в чат, злоумышленники размещают QR-код на двери подъезда или представляются новоселами. Дальше они выманивают у людей паспортные данные, номера карт, логины, пароли и коды из СМС.
С помощью этой информации мошенники могут оформить на жертву кредит или открыть электронный кошелек. Через него преступники будут переводить украденные деньги, а сам человек рискует стать соучастником — дроппером.
Эксперт Сибирского ГУ Банка России Алексей Зейбель советует: прежде чем реагировать на сообщения о проблемах дома, лучше лично поговорить с соседями. А по вопросам ЖКХ обращаться напрямую в управляющую компанию.