Кибермошенники атакуют новосибирцев через домовые чаты в мессенджерах

В Новосибирске мошенники начали атаковать жителей через домовые чаты в мессенджерах. Они проникают в сообщества, взламывают аккаунты соседей или выдают себя за новых жильцов. Затем под видом сотрудников УК или старшего по дому собирают деньги на нужды дома и воруют личные данные. Об этом сообщает пресс-служба Сибирского ГУ Банка России.