В Киевской области утонул корабль-ресторан Януковича

В Киевской области затонул корабль-ресторан «Галлеон», находившийся на территории бывшей резиденции Януковича «Межигорье». Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.
На опубликованных агенством кадрах видно, что вода поднялась до уровня нижних дверей и окон, а сам корабль-ресторан заметно просел.
Виктор Янукович занимал резиденцию с 2002 по 2014 год. После того как экс-президент покинул Украину на фоне событий февраля 2014 года, имущество «Межигорья» было арестовано, а земли перешли в собственность государства. В 2023 году территория получила статус парка-памятника садово-паркового искусства общегосударственного значения.